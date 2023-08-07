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12:56, 7 августа 2023Силовые структуры

Под Белгородом задержали подозреваемого в убийстве 15-летней россиянки

Мужчину задержали по подозрению в убийстве 15-летней школьницы под Белгородом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Сейчас его везут на допрос к следователю. Кроме того, будет решаться вопрос о его аресте.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве несовершеннолетней.

4 августа девочка ушла из дома и не вернулась. Вскоре ее тело нашли на кладбище в Разумном, уточняет телеканал РЕН ТВ. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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