Под Белгородом задержали подозреваемого в убийстве 15-летней россиянки

Мужчину задержали по подозрению в убийстве 15-летней школьницы под Белгородом

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Сейчас его везут на допрос к следователю. Кроме того, будет решаться вопрос о его аресте.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве несовершеннолетней.

4 августа девочка ушла из дома и не вернулась. Вскоре ее тело нашли на кладбище в Разумном, уточняет телеканал РЕН ТВ. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.