В российском городе возмутились скульптурой и отломили ей половой орган

Жители Находки отломили половой орган античной скульптуре

Жители города Находка в Приморском крае возмутились нагой античной скульптурой. Недовольные решили отломить ей половой орган, передает Telegram-канал Amur Mash.

Статуя располагается возле будущего торгового центра. Некоторое время объект был скрыт забором, однако пару дней назад ограждение было убрано. Изваяние и ТЦ принадлежат бизнесмену Владимиру Лушникову, который в прошлом уже украшал город предметами искусства.

Новая скульптура смутила местных жителей. Опрошенные журналистами прохожие выразили недовольство, назвав объект вычурным и ужасным. В мэрии сообщили, что жалобы на статую не поступали, но вскоре после обнародования изваяния его половой орган был отломан неизвестными.

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