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14:15, 7 августа 2023Среда обитания

В российском городе возмутились скульптурой и отломили ей половой орган

Жители Находки отломили половой орган античной скульптуре

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Жители города Находка в Приморском крае возмутились нагой античной скульптурой. Недовольные решили отломить ей половой орган, передает Telegram-канал Amur Mash.

Статуя располагается возле будущего торгового центра. Некоторое время объект был скрыт забором, однако пару дней назад ограждение было убрано. Изваяние и ТЦ принадлежат бизнесмену Владимиру Лушникову, который в прошлом уже украшал город предметами искусства.

Новая скульптура смутила местных жителей. Опрошенные журналистами прохожие выразили недовольство, назвав объект вычурным и ужасным. В мэрии сообщили, что жалобы на статую не поступали, но вскоре после обнародования изваяния его половой орган был отломан неизвестными.

Ранее в поселке Шушары, входящем в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга, положили огромный болт на месте непостроенного парка. Таким образом местные жители отметили 10 лет с момента, когда застройщик СК «Дальпитерстрой» пообещал возвести на территории зону отдыха.

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    Александра Качан
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