Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия – 2023»

Жанна Специальная из Геленджика победила на конкурсе «Миссис Россия – 2023»

Жительница Геленджика Жанна Специальная победила во всероссийском конкурсе красоты среди замужних женщин и получила титул «Миссис Россия – 2023». Финал прошел 6 августа в Москве, передает ТАСС.

32-летняя победительница рассказала, что шла на конкурс, чтобы преобразиться. «Захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво», — отметил она. Уроженка Ростова-на-Дону стала обладательницей главного конкурсного приза — путевки на Мальту. Ранее она выиграла конкурс «Миссис Геленджик – 2023».

В феврале россиянка Елена Максимова одержала победу в международном конкурсе «Миссис Вселенная». Максимова родилась в Удмуртии и владеет сетью языковых центров в Ижевске. В 2021 году она стала второй «вице-миссис Россия — Вселенная».