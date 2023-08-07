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06:41, 7 августа 2023Бывший СССР

ВСУ утопили свой танк в реке при попытке наступления в ДНР

Росгвардия по ДНР: танк ВСУ утоплен в реке при попытке наступления на Урожайное

«Операция Z: Военкоры Русской Весны» / Telegram

Наступление ВСУ на населенный пункт Урожайное, который расположен на границе Запорожья и ДНР, закончилось утоплением одного из танков Т-72 противника. Об этом рассказали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», а также поделились видео случившегося от оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) ДНР «Каскад».

Украинские войска атаковали Урожайное со стороны Старомайорского, форсировав реку Мокрые Ялы. Разведка заметила несколько танков и бронемашин, а также два взвода пехоты. В итоге один танк был поврежден российским дроном-камикадзе, из-за чего он остановился и затонул в реке.

По данным замначальника Росгвардии по ДНР Ходаковского штурм Урожайного со стороны ВСУ не принес результата, враг понес потери техники и живой силы. Всего противник потерял до четырех бронемашин и три танка.

Ранее на Западе заявили о скором окончании контрнаступления ВСУ. Причина в том, что технологическое развитие ВС России похоже на «революцию», которая происходит каждые несколько месяцев.

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    Александра Синицына
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