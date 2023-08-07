Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:48, 7 августа 2023Среда обитания

Воздух в четырех российских городах станет опаснее

Жителей Тюмени и Самары предупредили о концентрации вредных веществ в воздухе
Тюмень

Тюмень. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Тюмени и Самаре объявили первый уровень погодной опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предупреждение для Тюмени действует с 20:00 7 августа по 8:00 8 августа. В это время погодные условия позволят вредным веществам накапливаться в воздухе. Аналогичные предупреждения действуют в Самаре, Сызрани и Тольятти.

Материалы по теме:
В мире стремительно уничтожают тропические леса. Почему план по их спасению не работает?
В мире стремительно уничтожают тропические леса.Почему план по их спасению не работает?
12 июля 2023
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете. Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете.Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
18 июля 2023

Речь идет о таких погодных условиях, как ослабление ветра, штиль и туманы. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. При таких погодных условиях предприятия обязаны сократить выбросы вредных веществ.

Населению рекомендовали ограничить поездки на личном транспорте, меньше находиться на улице, а также сократить занятия спортом на открытом воздухе, не открывать окна, особенно ночью и ранним утром.

Ранее в Красноярске ввели режим «черного неба» из-за метеоусловий, способствующих затруднению рассеивания вредных веществ в воздухе. Как заявили в Роспотребнадзоре, источниками вредных накоплений становятся выбросы с предприятий, а также выхлопные газы автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Цукерберг и Маск готовятся к бою. Маск вспоминает восемь лет боли, Цукерберг нервирует жену и провоцирует соперника

    Слова Зеленского о нежелании переносить бои в Россию назвали трюком

    В экономике Китая нашли риски на триллионы долларов

    В российском городе отремонтируют дом матери Ленина

    Самбурская снялась в кабриолете в откровенном образе

    Загоревшийся внутри тоннеля в Москве автомобиль попал на видео

    Россиянам перечислили правила выбора чая

    Россия предупредила Японию о чувствительных ответных мерах

    На Западе объяснили отсутствие прорыва на переговорах по Украине в Джидде

    В ВСУ попросили у Германии поставить крылатые ракеты Taurus

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости