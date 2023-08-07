Воздух в четырех российских городах станет опаснее

Жителей Тюмени и Самары предупредили о концентрации вредных веществ в воздухе

В Тюмени и Самаре объявили первый уровень погодной опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предупреждение для Тюмени действует с 20:00 7 августа по 8:00 8 августа. В это время погодные условия позволят вредным веществам накапливаться в воздухе. Аналогичные предупреждения действуют в Самаре, Сызрани и Тольятти.

Речь идет о таких погодных условиях, как ослабление ветра, штиль и туманы. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. При таких погодных условиях предприятия обязаны сократить выбросы вредных веществ.

Населению рекомендовали ограничить поездки на личном транспорте, меньше находиться на улице, а также сократить занятия спортом на открытом воздухе, не открывать окна, особенно ночью и ранним утром.

Ранее в Красноярске ввели режим «черного неба» из-за метеоусловий, способствующих затруднению рассеивания вредных веществ в воздухе. Как заявили в Роспотребнадзоре, источниками вредных накоплений становятся выбросы с предприятий, а также выхлопные газы автомобилей.