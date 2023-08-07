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12:02, 7 августа 2023Силовые структуры

Под Краснодаром задержали четырех подозреваемых в убийстве двоих мужчин

В Краснодарском крае четверых мужчин задержали по подозрению в двойном убийстве

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Краснодарском крае четверых мужчин задержали по подозрению в двойном убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 5 августа на берегу реки около улицы Приморской поселка Дедеркой Туапсинского района нашли тела 37-летнего и 41-летнего мужчин со следами насильственной смерти. Кроме того, третьего 20-летнего потерпевшего доставили в больницу с телесными повреждениями.

Тогда следователи возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Вскоре силовики смогли установить личности подозреваемых. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет.

Выяснилось, что накануне погибшие поссорились с 19-летним фигурантом. 5 августа молодой человек и его товарищи встретили потерпевших около реки. Они стали избивать оппонентов, нанеся им смертельные ранения. Одной их жертв удалось выжить. Сейчас он госпитализирован.

В настоящий момент решается вопрос об аресте задержанных.

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    Екатерина Власова
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