В США раскрыли связь между кризисом на Украине и уголовным делом против Байдена

Политик Рамасвами: помощь Украине может быть связана с коррупцией Байденов

Участие США в кризисе на Украине может быть связано с коррупцией семьи президента страны Джо Байдена. Об этом рассказал кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента в 2024 году Вивек Рамасвами, передает телеканал NBC.

«Цель вооруженных сил США состоит в продвижении американских интересов, а не в том, чтобы бесцельно вести случайный конфликт, который, возможно, является компенсацией за частную взятку от Burisma, полученную членом семьи президента США», — отметил политик на предвыборном мероприятии в штате Айова.

Рамасвами предположил, что взятка составляла пять миллионов долларов. По мнению политика, «платеж» сыну Джо Байдена, Хантеру, был «коррупционным». Он также отметил, что позиция Вашингтона по Украине может быть напрямую связана с этим скандалом.