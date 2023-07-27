NYT: судья США приостановила сделку Хантера Байдена с Минюстом

Федеральный судья США в Уилмингтоне Мэриеллен Норейка приостановила сделку о признании вины в налоговых преступлениях между сыном президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантером и Министерством юстиции, которая позволила бы ему избежать тюремного заключения. Об этом сообщает New York Times (NYT).

Согласно предложенному соглашению, Байден должен был признать себя виновным в двух налоговых проступках и избежать судебного преследования по обвинению в хранении оружия, пройдя двухгодичную программу реабилитации для ненасильственных правонарушителей. Однако судья, назначенная в состав коллегии экс-президентом Дональдом Трампом в 2017 году, после долгих расспросов сторон о деталях сделки, заявила, что не может принять соглашение.

Сын президента США передумал признавать свою вину по делу о неуплате налогов и хранении оружия. Он изменил решение после того, как федеральный судья в штате Делавэр заявил, что ему «необходимо дополнительное время» для рассмотрения ранее заключенного с прокурорами соглашения.

Накануне явки Хантера Байдена в суд для заключения сделки о признании вины в налоговых преступлениях, республиканцы Палаты представителей и консервативные группы решили вмешаться в дело, призвав судью отказаться от соглашения. Они предоставили в суд показания двух следователей Службы внутренних доходов, которые утверждают, что Хантер Байден получил преференции от Министерства юстиции. По мнению республиканской стороны, решения о предъявлении обвинения и переговоры о признании вины были испорчены неправомерными действиями на различных уровнях правительства.