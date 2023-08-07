Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 7 августа 2023Россия

Верховный суд запретил проводить одну медицинскую процедуру без назначения врача

Верховный суд России запретил проведение УЗИ без назначения врача

Фото: Romanets / Shutterstock / Fotodom

Верховный суд России запретил проводить процедуру ультразвукового исследования (УЗИ) без направления врача или другого медицинского специалиста. Это следует из акта, который опубликован на сайте суда.

Согласно документу, суд рассмотрел иск россиянки, которая посчитала, что закон о получении предварительного направления от специалиста на УЗИ ограничивает ее права. Кроме того, истица заявила об ограничении конкуренции в этой области услуг из-за требования закона к врачу указывать место проведения процедуры.

В результате высший судебный орган по гражданским делам постановил, что доводы женщины несостоятельны, так как согласно закону об основах охраны здоровья именно врач организует обследование и лечение пациента, а также предоставляет информацию о состоянии его здоровья.

Ранее в Минздраве опровергли изменение с 1 сентября бесплатной медпомощи на платную, которая появилась в ряде СМИ. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что все виды медпомощи, в том числе экстренная, неотложная и плановая, будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы госгарантий.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России обратился с просьбой к БРИКС после переговоров в Джидде

    Стало известно о состоянии отравившихся в подмосковном отеле

    Российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Донецком

    Популярный блогер рассказал о необычном поведении сотрудников во время съемки

    Пьяная семейная ссора привела к аварийной посадке самолета

    В популярном отеле в Подмосковье массово отравились постояльцы

    Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара

    Иран заявил об использовании Украины Западом

    Чичерина высказалась об уехавших из России артистах

    Названы цены самых дорогих домов Подмосковья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости