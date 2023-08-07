Верховный суд запретил проводить одну медицинскую процедуру без назначения врача

Верховный суд России запретил проведение УЗИ без назначения врача

Верховный суд России запретил проводить процедуру ультразвукового исследования (УЗИ) без направления врача или другого медицинского специалиста. Это следует из акта, который опубликован на сайте суда.

Согласно документу, суд рассмотрел иск россиянки, которая посчитала, что закон о получении предварительного направления от специалиста на УЗИ ограничивает ее права. Кроме того, истица заявила об ограничении конкуренции в этой области услуг из-за требования закона к врачу указывать место проведения процедуры.

В результате высший судебный орган по гражданским делам постановил, что доводы женщины несостоятельны, так как согласно закону об основах охраны здоровья именно врач организует обследование и лечение пациента, а также предоставляет информацию о состоянии его здоровья.

Ранее в Минздраве опровергли изменение с 1 сентября бесплатной медпомощи на платную, которая появилась в ряде СМИ. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что все виды медпомощи, в том числе экстренная, неотложная и плановая, будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы госгарантий.