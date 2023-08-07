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17:41, 7 августа 2023Экономика

Эксперт оценил влияние покупки валюты Минфином на курс рубля

Эксперт Шатов: эффект на рынок от покупки Минфином валюты будет незначительным

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Возобновления Минфином покупки валюты, вероятно, окажет незначительное влияние на курс рубля на фоне продажи валюты Центральным банком. Такое мнение высказал партнер Capital Lab Евгений Шатов в интервью «Известиям».

В 2023-2025 годах действует переходный вариант бюджетного правила, когда при превышении номинального объема нефтегазовых доходов в 8 триллионов рублей сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), напомнил эксперт. Он объяснил, что в указанный период решение по выходу на валютный рынок Минфин принимает на основе базового месячного объема нефтегазовых доходов. В августе ведомство прогнозирует получение дополнительных 73,2 миллиарда рублей таких доходов в федеральный бюджет.

«Эффект на рынок от интервенции Минфина, скорее всего, окажется незначительным и будет сглажен продажей валюты ЦБ РФ с 1 августа объемом 2,3 миллиарда рублей в день», — предположил Шатов. По его оценке, на валютный сегмент может оказать негативное влияние сам факт поступлений в ФНБ, однако на курсе рубля это отразится несущественно.

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Ранее Минфин объявил, что с 7 августа начнет покупать иностранную валюту и золото для пополнения ФНБ, на такой шаг власти пошли впервые с января 2022 года в рамках бюджетного правила за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа. Операции будут проводиться до 6 сентября, на покупку валюты и золота за месяц будет направлено 40,5 миллиарда рублей.

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