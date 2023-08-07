Эксперт оценил влияние покупки валюты Минфином на курс рубля

Эксперт Шатов: эффект на рынок от покупки Минфином валюты будет незначительным

Возобновления Минфином покупки валюты, вероятно, окажет незначительное влияние на курс рубля на фоне продажи валюты Центральным банком. Такое мнение высказал партнер Capital Lab Евгений Шатов в интервью «Известиям».

В 2023-2025 годах действует переходный вариант бюджетного правила, когда при превышении номинального объема нефтегазовых доходов в 8 триллионов рублей сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), напомнил эксперт. Он объяснил, что в указанный период решение по выходу на валютный рынок Минфин принимает на основе базового месячного объема нефтегазовых доходов. В августе ведомство прогнозирует получение дополнительных 73,2 миллиарда рублей таких доходов в федеральный бюджет.

«Эффект на рынок от интервенции Минфина, скорее всего, окажется незначительным и будет сглажен продажей валюты ЦБ РФ с 1 августа объемом 2,3 миллиарда рублей в день», — предположил Шатов. По его оценке, на валютный сегмент может оказать негативное влияние сам факт поступлений в ФНБ, однако на курсе рубля это отразится несущественно.

Ранее Минфин объявил, что с 7 августа начнет покупать иностранную валюту и золото для пополнения ФНБ, на такой шаг власти пошли впервые с января 2022 года в рамках бюджетного правила за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа. Операции будут проводиться до 6 сентября, на покупку валюты и золота за месяц будет направлено 40,5 миллиарда рублей.