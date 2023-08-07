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14:55, 7 августа 2023Путешествия

Турагент нашла способ не помять вещи в чемодане и восхитила пользователей сети

Турагент Ляшенко показала на видео способ сложить вещи в чемодан, не помяв их

Турагент нашла способ не помять одежду в чемодане во время долгого путешествия с помощью правильной упаковки. Своим лайфхаком Елена Ляшенко поделилась на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и восхитила подписчиков.

В коротком видео эксперт сняла процесс складывания одежды в чемодан перед поездкой. Сперва девушка положила все вещи на пол, наслаивая их друг на друга таким образом, чтобы в самом низу лежали длинные предметы гардероба — например, платья и сорочки, а сверху оказались майки, топы и шорты.

При этом каждая вещь была направлена в противоположную от предыдущей сторону, а рукава расправлены. Только после того, как вся одежда оказалась на полу, Ляшенко сложила все рукава к центру, заправила под них низ предметов гардероба и упаковала сверток в чемодан.

«Всегда складываю одежду таким образом, если знаю, что во время путешествия у меня не будет доступа к утюгу», — написала автор ролика. Пользователям понравился лайфхак турагента, а многие заявили в комментариях, что тоже пользуются именно этим способом.

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    Зарина Дзагоева
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