Эрдоган рассказал об исторических возможностях для Турции

Эрдоган: у Турции появилась возможность подняться в высшую лигу мировой системы

У Турции появилась историческая возможность подняться в высшую лигу мировой системы. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы полны решимости использовать историческое окно возможностей, открывающееся перед нашей страной. Спустя столетия у Турции появилась возможность подняться в высшую лигу мировой системы», — заявил политик в своем выступлении перед нацией.

Ранее источник в администрации главы Турции сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в августе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине. Отмечается, что политик планирует предложить Путину свое посредничество в урегулировании украинского конфликта.