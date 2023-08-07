Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:18, 7 августа 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили две украинские САУ

Российские военные группировки «Юг» уничтожили две украинские САУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Юг» уничтожили две 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Помимо этого, военные вывели из строя боевую машину пехоты (БМП) ВСУ и гаубицу «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике. Также боеприпасами были выведены из строя украинская БМП и 122-мм гаубица «Гвоздика» в районах населенных пунктов Кузьминовка и Андреевка.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии на переговорах в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Его частью является целостность страны, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Джидде представили альтернативный мирный план по Украине. Что предлагает Саудовская Аравия?

    Российская авиация уничтожила пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

    Раскрыта возможная реакция Зеленского на поставки американского оружия Тайваню

    Министр Мурашко поучаствовал в велопробеге

    В США морским пехотинцам ВСУ предрекли поражение в ДНР

    Российские военные уничтожили две украинские САУ

    В США раскрыли связь между кризисом на Украине и уголовным делом против Байдена

    Сексологи назвали неожиданный способ повысить либидо

    Охотники на педофилов прикинулись 14-летней девочкой и разоблачили пенсионера

    Экс-адмирал США сообщил об угрозе полномасштабной войны в Африке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости