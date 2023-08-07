Российские военные группировки «Юг» уничтожили две украинские САУ

Военнослужащие группировки войск «Юг» уничтожили две 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Помимо этого, военные вывели из строя боевую машину пехоты (БМП) ВСУ и гаубицу «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике. Также боеприпасами были выведены из строя украинская БМП и 122-мм гаубица «Гвоздика» в районах населенных пунктов Кузьминовка и Андреевка.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии на переговорах в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. Его частью является целостность страны, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными.