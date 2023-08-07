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03:11, 7 августа 2023Экономика

Объем наличных в обращении в России рекордно вырос

«Известия»: объем наличных в обращении в России достиг 17,8 трлн руб.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Объем наличных в обращении в России с учетом остатков средств в кассах банков почти достиг 17,8 триллиона рублей. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что за июнь показатель увеличился на 459 миллиардов, что стало рекордным ростом за последние 25 лет по сравнению с аналогичными месяцами предыдущих годов.

В ЦБ рассказали, что среди причин — возможный дополнительный спрос на живые деньги в новых регионах России. Также уточняется, что население традиционно склонно снимать часть выплат из бюджета в наличной форме. Однако в регуляторе подчеркнули, что увеличение объема наличных средств в обращении не приводит к проблемам в проведении денежно-кредитной политики.

Ранее исследование Центробанка показало, что 36 процентов россиян предпочитают хранить свои сбережения в наличных рублях, несмотря на рост популярности безналичных способов оплаты.

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    Юлия Мискевич
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