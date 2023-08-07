Российские войска уничтожили роту ВСУ и британский БТР

Минобороны заявило о разгроме роты ВСУ в районе Ольшан Харьковской области

Подразделения группировки «Запад» уничтожили роту военнослужащих Украины и разгромили британский БТР «Спартан» в районе населенного пункта Ольшаны (Харьковская область), двух боевиков захватили в плен. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, передают РИА Новости.

«В ходе наступательных действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины», — сообщил Зыбинский. Противник провел четыре контратаки, однако все они были отражены.

Также в районе Новоселовского подразделения 25-й отдельной воздушной десантной бригады ВСУ трижды пытались атаковать российские войска в полосе обороны 1-й танковой армии. В результате Украина лишилась до взвода пехоты. Успехов ВС РФ достигли в районе Купянска, ликвидировав два артиллерийских оружия и гаубицу «Мста-Б», и рядом с Петропавловкой, уничтожив гаубицу Д-20.

Возле населенного пункта Дорошевка расчет баранжирующего боеприпаса «Ланцет» ликвидировал артиллерийскую установку «Акация», добавил Зыбинский.

Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» уничтожила пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР. Помимо этого, удалось ликвидировать боевую машину пехоты противника в районе Клещеевки.