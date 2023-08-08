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17:38, 8 августа 2023Культура

Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла в возрасте 98 лет
Юлия Борисова

Юлия Борисова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В возрасте 98 лет скончалась народная артистка СССР Юлия Борисова. Об этом сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в беседе с ТАСС.

«Юлия Константиновна Борисова умерла сегодня в больнице, где находилась около года в отдельной палате под присмотром врачей», — рассказал он.

Крок добавил, что последней волей актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи. Известно, что Борисову похоронят на Новодевичьем кладбище.

Юлия Борисова родилась в Москве 17 марта 1925 года. Она окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина, после чего стала актрисой Театра имени Е. Б. Вахтангова. В нем актриса прослужила свыше 70 лет.

За годы работы в театре Борисова исполнила свыше 60 ролей. Среди них — Принцесса Турандот и Виринея (в одноименных спектаклях), а также Настасья Филипповна («Идиот»), Клеопатра («Антоний и Клеопатра»), Мария («Мария Тюдор») и множество других. Являлась Героем Труда, кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» и лауреатом ряда государственных премий.

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