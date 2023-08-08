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09:52, 8 августа 2023Спорт

Первая ракетка России опустилась в рейтинге WTA

Первая ракетка России Касаткина опустилась в рейтинге WTA на 14-е место

Фото: David Kirouac / USA TODAY Sports / Reuters

Дарья Касаткина опустилась на три позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка, являющаяся первой ракеткой России, переместилась с 11-го на 14-е место. Другая россиянка — Вероника Кудерметова — опустилась с 14-й на 16-ю позицию.

Первое место в рейтинге сохраняет польская теннисистка Ига Свентек. На второй строчке находится представительница Белоруссии Арина Соболенко. Тройку сильнейших замкнула Джессика Пегула из США.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

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    Алексей Гусев
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