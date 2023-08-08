Психолог перечислила способы доводить дела до конца

Психолог Наумова: доводить дела до конца помогут графики и подарки себе

Доводить дела до конца и не бросать новое хобби помогут несколько способов, рассказала психолог Наталья Наумова. Их она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, нужно составить план действий и четко его придерживаться. «Например, записать, в какое время он будет ходить в спортзал, сколько часов в день он готов тратить на это хобби», — предложила Наумова. Психолог добавила, что поможет визуализация удовольствия от занятий и составление списка действительно интересных увлечений.

Поддерживать мотивацию, по ее мнению, можно с помощью графиков наблюдений, поощрения и подарков себе, подсчета количества занятий и отмечания каждой недели, которую удается продержаться.

Наумова подчеркнула, что человек часто бросает начатое не из-за отсутствия самодисциплины, а из потребности испытывать определенные чувства — например, чувствовать себя виноватым и считать себя неудачником. «Чувства могут быть разными, но в них прячется какой-то триггер детских взаимоотношений со значимыми взрослыми, как правило, с мамой, папой или бабушкой. То есть у человека что-то запечатлелось в памяти, и он вновь и вновь делает все, чтобы испытать это», — объяснила она.

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