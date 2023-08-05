Психолог назвала ошибки родителей первоклассников

Психолог Комкова: редкая похвала может ухудшить адаптацию первоклашки к школе

Период адаптации индивидуален для каждого первоклассника и зависит не только от особенностей ребенка, но и поведения родителей, сообщила детский и семейный психолог Pelican Country Club Ольга Комкова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила ошибки родителей, которые ухудшают приспосабливание ученика к школе.

По словам специалиста, акклиматизация напрямую зависит от особенностей нервной системы ребенка, его соматического состояния, умственного развития, характера, типа темперамента, общительности и социализации.

Ошибки родителей

Для того, чтобы процесс привыкания и самого обучения проходил положительно, важна поддержка со стороны мамы и папы. Тяжело проходит адаптация у детей, чьи родители:

• сравнивают достижения своего ребенка с другими детьми;

• осуществляют тотальный контроль;

• редко хвалят своих детей за их успехи, а неудачи подогревают упреками и раздражением;

• не проводят связь между достижениями ребенка и его способностями.

Поступление в первый класс — важный шаг, но школа — это всего лишь период, который закончится. По окончании школы будет неважно, как чисто писал ваш ребенок, зато он никогда не забудет, что вы обесценивали его усилия или кричали на него за неуспеваемость. Ни одно образование в мире не стоит разрушенных семейных отношений Ольга Комкова психолог

Как понять, что ребенок адаптировался

Выделяют три уровня адаптации к школе, на основании которых можно сделать вывод о высокой или низкой акклиматизации ребенка, обратила внимание психолог.

• Высокий уровень В данном случае ребенок положительно относится к учителям и школе, легко усваивает учебный материал, находит общий язык с одноклассниками. Он прилежно учится, слушает объяснения учителя, проявляет большой интерес к самостоятельному изучению программы, с радостью выполняет домашние задания.

• Средний уровень Ребенок положительно относятся к школе, понимает учебный материал, самостоятельно выполняет типовые упражнения. Он внимателен при выполнении заданий, но сосредотачивается только тогда, когда ему интересно. Добросовестно выполняет общественные поручения, дружит со многими одноклассниками.

• Низкий уровень На низкий уровень адаптации указывает пассивность ребенка. В том числе он отрицательно отзывается о школе и учителях, не ладит с одноклассниками, жалуется на здоровье, часто меняет настроение, не усваивает учебный материал, не регулярно выполняет домашние задания, отвлекается на уроках, нарушает дисциплину. При выполнении типовых упражнений такому ученику требуется помощь учителя, общественные поручения он тоже выполняет под руководством.

Ранее психолог Анастасия Екушевская рассказала, что самая распространенная ошибка родителей в подготовке детей к школе — позднее начало. Специалист порекомендовала начинать подготовительный процесс примерно в пять лет.