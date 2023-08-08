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20:30, 8 августа 2023Экономика

Госдолгу США предсказали рост на пять миллиардов в день

Аналитик Хартнетт спрогнозировал рост госдолга США на 5 млрд долларов в день

Фото: Rick Wilking / Reuters

Госдолг США будет расти на 5,2 миллиарда долларов каждый день в течение следующего десятилетия. Такой прогноз озвучил аналитик Bank of America Майкл Хартнетт, его приводит портал Marketwatch.

Со ссылкой на данные Бюджетного управления Конгресса США (СВО) он предсказал, что долг будет расти гораздо быстрее, чем экономика страны в целом. К 2023 году он достигнет 118,9 процента от ВВП; для сравнения, в текущем году он составляет 98,2 процента.

Хартнетт заявил, что центральные банки по-прежнему занимаются спасением финансового сектора, а правительства — реального сектора экономики. В случае новой рецессии и возникновения высокого риска дефолтов до госдолгу конечной целью политики стран G7 станет контроль над кривой доходности государственных облигаций, сказал он.

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Объем госдолга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов в июне. «Суммарный непогашенный государственный долг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов», — было указано в таблице казначейства.

По прогнозам кандидата экономических наук, финансового эксперта Владимира Григорьева, госдолг США до 2053 года может в два раза превысить ВВП страны. «Если посмотреть сайт профильного комитета Конгресса, то там в долгосрочном прогнозе до 2053 года допускается размер долга в 195 процентах от ВВП. То есть он может быть и 42 триллиона долларов, и 52. Это будет зависеть от ВВП», — объяснил он.

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