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11:44, 17 июня 2023Экономика

Экономист предрек новый рекорд госдолга США

Экономист Григорьев: госдолг США до 2053 года может в два раза превысить ВВП страны

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Госдолг США до 2053 года может в два раза превысить ВВП страны, рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Своим прогнозом по новой отметке госдолга США он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Экономист сообщил, что для составления прогноза он обратился к первоисточнику, а именно к краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному планированию США.

Прогноз на текущий год предполагал, что государственный долг США по отношению к ВВП составит 126 процентов, но он уже больше

Владимир Григорьевэкономист

«Если же посмотреть сайт профильного комитета Конгресса, то там в долгосрочном прогнозе до 2053 года допускается размер долга в 195 процентах от ВВП. Чтобы было понятно, американские политики предполагают, что долг может в два раза превысить ВВП страны. То есть он может быть и 42 триллиона долларов, и 52. Это будет зависеть от ВВП», — объяснил Григорьев.

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Ранее стало известно, что объем госдолга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют опубликованные данные американского Минфина.

В конце мая появилась информация о том, что госдолг США по итогам прошлого года по объему был равен совокупной задолженности правительств следующих 13 крупнейших стран-должников и превышал российский в 107 раз.

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    Алена Шевченко
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