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19:16, 8 августа 2023Россия

В Москве запустят масштабные инвестпроекты

Собянин сообщил о планах реализации масштабных инвестпроектов в ТиНАО
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Новой Москве запустят масштабные инвестпроекты. О планах их реализации рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Планируем создать ряд масштабных инвестиционных проектов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в ближайшие годы», — сообщил он.

Речь идет о проекте логистического центра электронной коммерции в поселке Краснопахорское, пищевом кластере в поселке Щаповское, заводе по выпуску технологического оборудования в поселке Вороновское, промышленном технопарке в поселке Марушкинское и индустриальном кластере в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная.

Кроме того, планируется строительство второй очереди технопарка «ТехноСпарк» — в нем создадут более 500 новых рабочих мест. Также в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в ТиНАО возведут логистический парк, три промышленных комплекса и три центра инноваций и импортозамещения, где появится свыше 13 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве откроется новый участок Солнцевской линии метро. Он улучшит транспортное обслуживание для 350 тысяч жителей ТиНАО и пассажиров аэропорта Внуково.

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    Варвара Родикова
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