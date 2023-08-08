Опасный хищник вырвался из клетки в пассажирском самолете и попал на видео

На рейсе в Дубай медведь вырвался из клетки в грузовом отсеке и напугал людей

На рейсе, следовавшем из Багдада в Дубай, медведь вырвался из транспортной клетки в грузовом отсеке пассажирского самолета и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как хищник бродит по открытому отсеку с багажом, пока сотрудники авиакомпании пытаются понять, что с ним делать.

О вырвавшемся опасном звере стало известно только после посадки в городе назначения. Летному экипажу пришлось успокаивать напуганных людей. Некоторое время пассажиры провели в самолете, после чего их эвакуировали. Для отлова медведя пришлось вызвать специальную команду.

Авиакомпания отрицает свою вину в произошедшем, однако принесла извинения клиентам.

Ранее медведь залез в окно машины и ранил туриста, который приехал в Национальный парк Грэйт-Смоки-Маунтинс в США. Пострадавший получил легкие травмы: у него осталась царапина на руке.