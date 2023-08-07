The Messenger: медведь залез в окно машины и ранил туриста в парке в США

Медведь залез в окно машины и ранил туриста, который приехал в Национальный парк Грэйт-Смоки-Маунтинс в США. Об этом сообщает портал The Messenger.

Известно, что парк расположен на границе штатов Северная Каролина и Теннесси. Его представители уточнили, что пострадавший получил легкие травмы: у него осталась царапина на руке.

Тем временем местные рейнджеры сообщили в пресс-релизе, что дорога Рич-Маунтин-роуд, по которой ехал турист, будет закрыта до дальнейшего распоряжения. Отмечается, что такие меры приняты для обеспечения безопасности животных и людей, которые намеренно привлекают медведей своей едой или кормом для домашних животных, что может привести к опасной ситуации.

Также рейнджеры отметили, что живущие в парке хищники привыкли к людям и транспортным средствам. В августе, когда у животных заканчиваются ягоды, желуди и другие источники пищи, они часто подходят к людям, которые их подкармливают. Со временем такие медведи могут стать «смелыми и агрессивными».

Ранее сообщалось, что житель американского штата Пенсильвания пошел в гараж около своего дома и столкнулся с медведем. Зверь напал на мужчину и, прижав его к стене, укусил за голову, после чего убежал.

