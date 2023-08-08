Юноша тайком снял на видео соседа в туалете и попал за решетку

В Индии юноша тайком снял на видео соседа в туалете

В индийском штате Карнатака 21-летний Сумант Пуджари попал за решетку после того, как тайком снял на видео соседа в туалете. Об этом сообщает News9Live.

По словам мужчины по имени Праджвал, юноша подглядывал за ним в туалете, а затем снял его на видео. Потерпевший обратился в полицию. Он также обвинил Суманта в намерении снять на скрытую камеру его мать и сестру.

Юноша был арестован. Его обвинили в вуайеризме и нарушении неприкосновенности частной жизни. В ходе допроса Сумант признался в содеянном. «Мы нашли одну видеозапись продолжительностью 18 секунд. На ней не было ничего особенного. Лишь видно, как Праджвал идет в туалет», — заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что учитель математики из США был уволен и попал под суд после того, как его заподозрили в попытке снять на видео 11-летнего мальчика в туалетной кабинке. Пострадавший утверждал, что инцидент произошел в туалете на четвертом этаже школы.

