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00:19, 9 августа 2023Экономика

Торговые сети России добровольно ограничат цены на ряд продуктов

Минпромторг: региональные ритейлеры добровольно ограничат цены на ряд продуктов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Региональные ритейлеры в России добровольно ограничат цены на ряд продуктов в магазинах, об этом сообщается на сайте Минпромторга.

«Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценки в магазинах на ведущие социально значимые позиции — сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию», — говорится в сообщении.

С соответствующим предложением ритейлеры выступили на совещании ведомства. В Минпромторге напомнили, что ранее систему добровольного ограничения наценки на уровне не более пяти процентов ввели крупные федеральные торговые сети, например, X5 Group и «Магнит».

Статс-секретарь — замглавы министерства Виктор Евтухов отметил, что необходимо проанализировать текущую ситуацию и выработать компромиссные решения, чтобы сохранить комфортное для потребителей сочетание цены и качества.

Ранее стало известно, что Минпромторг собирается поддержать инициативу отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности, которые торговые сети будут раздавать на благотворительность.

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    Марина Совина
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