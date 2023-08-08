Кадыров назвал число участвующих в СВО бойцов из Чечни

Кадыров: на передовых позициях в СВО находятся более семи тысяч бойцов из Чечни

В зоне проведения спецоперации сейчас находятся более семи тысяч бойцов из Чечни — они ведут боевые действия на передовой. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Руководитель регионального штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что за все время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тысяч бойцов, из них 13 тысяч — добровольцы. На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов», — сообщил Кадыров.

В республике также сформировали три батальона и три полка по линии Минобороны, уточнил глава Чечни. По его словам, бойцов обеспечили всем необходимым на пункте постоянной дислокации.

Ранее Кадыров сообщал, что батальон «Восток-Ахмат» в ходе успешных оборонительных действий на ореховском направлении уничтожает западную бронетехнику, включая танки. Бойцы сформированного в Чечне батальона активно уничтожают «хваленые "Леопарды"», подчеркнул он, указав на высокую мотивированность и компетентность российских военнослужащих.