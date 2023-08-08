Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке

Хакеры атаковали сайт администрации Тулы. Об этом РИА Новости сообщили власти города.

Как сообщили в администрации, на данный момент над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта работают специалисты. Власти города также взаимодействуют с правоохранительными органами для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

5 июля массированной хакерской атаке подверглись сайт и мобильное приложение РЖД. А в мае хакерской атаке подверглись системы фонда «Сколково», в результате чего несколько его сервисов стали недоступны. В пресс-службе фонда рассказали, что злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов.