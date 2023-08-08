Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:38, 8 августа 2023Россия

Хакеры атаковали сайт администрации Тулы

Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Хакеры атаковали сайт администрации Тулы. Об этом РИА Новости сообщили власти города.

Как сообщили в администрации, на данный момент над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта работают специалисты. Власти города также взаимодействуют с правоохранительными органами для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

5 июля массированной хакерской атаке подверглись сайт и мобильное приложение РЖД. А в мае хакерской атаке подверглись системы фонда «Сколково», в результате чего несколько его сервисов стали недоступны. В пресс-службе фонда рассказали, что злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Нигер готовится к военному вторжению. Какие страны угрожают мятежникам, захватившим власть?

    Белла Хадид годами борется с тяжелым недугом. Как укус клеща навсегда изменил ее жизнь?

    В США объяснили неготовность допустить мирного разрешения конфликта на Украине

    Глава НАСА отказался признать Россию участником новой космической гонки

    Немецкая компания выкупила у Бельгии танки для Украины

    Жителей Москвы предупредили о ливнях и грозе

    В Госдуме допустили отказ Запада от Зеленского при одном условии

    Курьер на электровелосипеде насмерть сбил москвичку и попал на видео

    В России предсказали превращение Европы в бледную тень из-за затрат на газ

    Украине передадут терминалы для спутникового интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости