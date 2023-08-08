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07:30, 8 августа 2023Путешествия

Россиянка описала отдых в санатории Туапсе фразой «это просто издевательство»

Россиянка возмутилась графиком работы закрытого бассейна в санатории Туапсе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россиянка побывала на отдыхе в санатории Туапсе и возмутилась графиком работы закрытого бассейна с морской водой, который располагался на его территории. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Туристка отметила, что огромный бассейн с гидромассажными точками, сауной и хаммамом работал по времени, что, по ее словам, является «пережитком прошлого».

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«Надо отмечаться, причем на ресепшн, а не при входе в бассейн. На мой взгляд, в наше время, когда полно отелей с системой "все включено", это просто издевательство», — такими фразами описала свои эмоции россиянка.

Кроме того, туристка рассказала, что от отдыха в санатории у нее осталось неопределенное впечатление. Она призналась, что ее недельная путевка стоила чуть меньше 180 тысяч рублей. «Мне кажется, что за эти деньги можно отдохнуть гораздо расслабленнее в каком-нибудь отеле с системой "все включено", где будет даже алкоголь», — посетовала она.

Ранее другая российская туристка побывала в Сочи и восхитилась местным жильем. «Честно признаюсь, такое жилье сняли впервые. Прекрасно в нем было все: от двора до вида. Иначе и не сказать», — отметила она.

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    Марина Черняк
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