Коллега раскрыл подробности разговоров с болевшим Володарским

Журналист Бабаян рассказал о регулярных разговорах с болевшим Володарским

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в беседе с «Лентой.ру» сообщил о проблемах со здоровьем у легендарного переводчика, радиоведущего и актера дубляжа Леонида Володарского перед смертью.

«Мы понимали, что речь идет о нехорошей болезни, с которой человек борется. Я старался в разговоре не задавать лишних вопросов. Но каждый раз, когда я говорил с ним, он все время был на позитиве. Это был удивительный человек, человек хорошего настроения. Даже находясь в той ситуации, в которой он находился, он болел, он был бодрым», — рассказал Бабаян.

К сожалению, сегодня случилось это горе. Мы будем его помнить, и нам очень сильно будет его не хватать Роман Бабаян главный редактор радиостанции «Говорит Москва»

Собеседник «Ленты.ру» поделился, что регулярно звонил Володарскому, пока тот болел.

«Он все время говорил: "Я пока не могу выйти на работу. Мне нужно еще немного времени для того, чтобы прийти в себя". Мы каждый раз ему говорили, чтобы он не беспокоился, что не надо ни о чем думать, просто успокоиться и сконцентрироваться на собственном здоровье. Мы говорили ему, что даже если нужно будет пускать его программу повторами очень долгий промежуток времени — мы на это готовы, потому что это был один из больших профессионалов. Каждая его программа была уникальной. Помимо самого легендарного голоса, это было еще и содержание», — добавил Бабаян.

Ранее стало известно, что на 74-м году жизни скончался ведущий радиостанции «Говорит Москва» и легендарный переводчик Леонид Володарский. Прощание с актером озвучки состоится 11 августа.

