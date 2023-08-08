Силовые структуры
Задержание мэра Димитровграда Большакова попало на видео
Очевидцы сняли на видео задержание мэра Димитровграда Большакова
В Ульяновской области полиция задержала мэра Димитровграда Андрея Большакова. Видео задержания публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, что силовики окружили белый автомобиль Большакова во дворе здания администрации, а потом положили градоначальника на землю.
По данным канала, мэр забаррикадировался в своем автомобиле Haval и оказывал сопротивление. Полиции пришлось разбить стекло и стрелять в воздух, чтобы чиновник вышел из машины.
По предварительным данным, Большакова подозревают в получении взятки. Во время задержания у него нашли более одного миллиона рублей.