Задержание мэра Димитровграда Большакова попало на видео

Очевидцы сняли на видео задержание мэра Димитровграда Большакова

В Ульяновской области полиция задержала мэра Димитровграда Андрея Большакова. Видео задержания публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что силовики окружили белый автомобиль Большакова во дворе здания администрации, а потом положили градоначальника на землю.

По данным канала, мэр забаррикадировался в своем автомобиле Haval и оказывал сопротивление. Полиции пришлось разбить стекло и стрелять в воздух, чтобы чиновник вышел из машины.

По предварительным данным, Большакова подозревают в получении взятки. Во время задержания у него нашли более одного миллиона рублей.