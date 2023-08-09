Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:19, 9 августа 2023Мир

Сенатор США усомнился в возможности Украины победить Россию

Сенатор США Табервилль усомнился в возможности Киева победить Москву в конфликте

Фото: Reuters

Сенатор-республиканец от американского штата Алабама Томми Табервилль считает, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Он сослался на результаты опроса CNN, согласно которым большинство американцев выступают против предоставления помощи Украине в ее боях против России. Такое мнение политик высказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я за Украину. Россия не должна была этого делать... Но они не могут выиграть», — подчеркнул сенатор, комментируя конфликт между Киевом и Москвой. Табервилль убежден: если США не направят на Украину НАТО и свои войска, чего в Белом доме и не собираются делать, «то у них не будет никаких шансов».

Ранее Табервилль также сравнил власти Украины с «командой младших школьников», вступивших в игру против «команды колледжа».

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Заходили синхронно с двух направлений: системы ПВО пресекли очередную попытку украинских дронов атаковать Москву

    Власти Германии не приняли окончательное решение по поставкам Taurus на Украину

    Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на двух направлениях спецоперации

    Сенатор США усомнился в возможности Украины победить Россию

    Девушка подшутила над неприятной знакомой и оставила ее без ресниц до конца года

    В ЛНР назвали потери ВСУ в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе

    Россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе

    Россия и Китай отказались обсуждать химоружие Сирии в СБ ООН

    Уехавшим за границу российским депутатам отказали в восстановлении должности

    Эрдоган обвинил Запад в саботаже договоренностей по зерновой сделке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости