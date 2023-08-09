Сенатор США усомнился в возможности Украины победить Россию

Сенатор США Табервилль усомнился в возможности Киева победить Москву в конфликте

Сенатор-республиканец от американского штата Алабама Томми Табервилль считает, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Он сослался на результаты опроса CNN, согласно которым большинство американцев выступают против предоставления помощи Украине в ее боях против России. Такое мнение политик высказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я за Украину. Россия не должна была этого делать... Но они не могут выиграть», — подчеркнул сенатор, комментируя конфликт между Киевом и Москвой. Табервилль убежден: если США не направят на Украину НАТО и свои войска, чего в Белом доме и не собираются делать, «то у них не будет никаких шансов».

Ранее Табервилль также сравнил власти Украины с «командой младших школьников», вступивших в игру против «команды колледжа».