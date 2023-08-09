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20:54, 9 августа 2023Среда обитания

Богатейший индиец избавился от жилья в США

Богатейший индиец Мукеш Амбани продал квартиру в Нью-Йорке за 9 млн долларов

Фото: Amit Dave / Reuters

Миллиардер Мукеш Амбани, которого считают самым богатым человеком в Индии, решил избавиться от жилья в США. Связанная с ним организация продала квартиру в Нью-Йорке, передает New York Post.

Объект в популярном районе Манхеттена Вест-Виллидж достался новым владельцам за девять миллионов долларов (873,1 миллиона рублей). Квартира находится на четвертом этаже высотного здания. В прошлом в число жильцов дома входили актриса Хилари Суэнк, дизайнер Марк Джейкобс и миллиардер Лесли Александер.

Площадь жилья составляет около 223 квадратных метров, внутри есть две спальни и три ванные. Интерьер отличается высокими потолками, оборудованной профессиональной техникой кухней, паркетным покрытием на полах и окнами со звукоизоляцией, вид из которых выходит на реку Гудзон. В самом здании имеются спортзал, детская игровая комната и парковка для велосипедов.

В 2022 году Амбани приобрел самый дорогой дом в Дубае. Бизнесмен купил особняк в районе Пальма Джумейра за 163 миллиона долларов. Сделка стала рекордной по стоимости на рынке недвижимости в городе.

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    Александра Качан
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