Российские войска сорвали шесть атак ВСУ на двух направлениях спецоперации

Минобороны заявило о срыве группировкой войск «Центр» шести атак ВСУ

Российские войска сорвали шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях спецоперации. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук, отчет которого опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад, а также 68-й егерской бригады ВСУ были отражены бойцами «Центра» при поддержке авиации и артиллерии в ходе обороны занятых российскими войсками рубежей. В результате противник потерял около 60 человек, боевую машину пехоты, бронемашину и два пикапа.

Савчук также добавил, что экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек поразил опорный пункт украинских войск. Кроме того, российские бомбардировщики нанесли удары по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту ВСУ возле Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.