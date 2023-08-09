В МИД России прокомментировали отказ впустить китайцев в Россию

Представитель МИД России Зайцев: отказ китайцам во въезде не связан с политикой

Отказ пяти китайским гражданам во въезде в Россию 29 июля не связан с политическим контекстом и не повлияет на отношения с Китаем. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, пишет ТАСС.

По его словам, раздувание шумихи вокруг этого инцидента выгодно лишь недоброжелателям.

По информации «Коммерсанта», 29 июля на автомобильном пункте пропуска на российско-казахстанской границе пять граждан КНР были «неоднократно допрошены в течение четырех часов» правоохранительными органами РФ. После чего им отказали во въезде и аннулировали туристические визы.

В ответ на это китайское посольство в России заявило о «жестких и чрезмерных действиях» со стороны российских правоохранителей.