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09:45, 9 августа 2023Из жизни

Мужчина сломал шею из-за контрастного душа

В Великобритании мужчина потерял сознание из-за контрастного душа и сломал шею

Фото: kevin Baquerizo / Unsplash

33-летний житель британского Эдинбурга сломал шею из-за контрастного душа. Об этом сообщает Daily Record.

Адриан Скотт потерял сознание, когда принимал душ и переключил горячую воду на холодную. Он очнулся на полу в ванной. «Сначала я подумал, что просто отключился. Я уперся ногой в стену, спина очень болела. Потом понял, что не могу пошевелить головой», — вспоминает мужчина.

Скотт обратился за медицинской помощью. Результаты обследования показали, что в результате падения он сломал шею. По мнению врачей, мужчина потерял сознание из-за резкого сужения кровеносных сосудов, когда на него хлынула ледяная вода.

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После травмы мужчина не сможет работать в течение по меньшей мере 12 недель. Чтобы покрывать платежи по ипотеке и оплачивать другие счета, ему пришлось потратить все сбережения и продать автомобиль.

«Я много раз принимал холодный душ, чтобы взбодриться, но после беседы с врачами понял, что это может быть очень опасно», — отмечает Скотт.

Ранее сообщалось, что у жителя Китая, принявшего участие в интернет-челлендже, застряла лампочка во рту. В результате он не мог ни говорить, ни глотать.

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    Алиса Удовик
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