У мужчины во рту застряла лампочка из-за интернет-челленджа

Китаец вставил в рот лампочку и не смог самостоятельно ее достать

Лампочка застряла во рту у жителя китайского города Юйяо, провинция Чжэцзян, принявшего участие в интернет-челлендже. Об этом сообщает The Straits Times.

Мужчина по фамилии Чэнь нашел в интернете видео, на котором человек вставил в рот лампочку и не смог ее достать. Китаец не поверил, повторил этот трюк самостоятельно и столкнулся с той же проблемой. Стеклянная лампочка застряла во рту Чэня, наружу выступало только ее металлическое основание. В результате он не мог ни говорить, ни глотать.

Пожарные, к которым он обратился, побоялись доставать лампочку самостоятельно, так как стекло могло разбиться и травмировать мужчину.

Чэня доставили в больницу, где врач воспользовался расширителем рта и вытащил лампочку. Специалист отметил, что инородный предмет находился во рту пациента более двух часов. В результате у мужчины оказался вывихнут один из боковых суставов челюсти.

Ранее сообщалось, что в штате Массачусетс, США, десять учеников начальной школы попали в больницу из-за опасного TikTok-челленджа с острой жвачкой. В результате у десяти школьников, попробовавших жвачку, возникла острая реакция на нее: у них началось жжение, их лица и руки сильно покраснели. Пострадавших доставили в больницу.

