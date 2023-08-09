Девушка показала простой способ укоротить платье без шитья

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) показала на камеру простой способ укоротить платье без шитья. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает 17 тысяч подписчиков.

Так, на размещенных кадрах юзерша с никнеймом stitchedbyrl продемонстрировала платье-комбинацию длины миди с разрезом в области бедер. «Честно говоря, я не собираюсь носить такую длину», — заявила она.

Затем инфлюэнсерша отрезала часть подола изделия, загнула несколько сантиметров юбки внутрь и прогладила утюгом. «По-моему, теперь это выглядит мило, и я определенно могу носить его», — высказалась девушка, продемонстрировав откорректированный наряд.

Подписчики оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «Идеальное решение и идеальное воплощение идеи», «Ура, я только сегодня искала способ решить подобную проблему с платьем», — написали они.

В июле был раскрыт простой способ сузить широкие в талии джинсы без шитья. Так, юзерша продела пуговицу брюк в крайнюю шлевку (петля, через которую продевается ремень и к которой может крепиться что-либо) на поясе и застегнула джинсы привычным образом.