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19:20, 9 августа 2023Ценности

Девушка показала простой способ укоротить платье без шитья

Кадр: @STITCHEDBYRL / TikTok

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) показала на камеру простой способ укоротить платье без шитья. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает 17 тысяч подписчиков.

Так, на размещенных кадрах юзерша с никнеймом stitchedbyrl продемонстрировала платье-комбинацию длины миди с разрезом в области бедер. «Честно говоря, я не собираюсь носить такую длину», — заявила она.

Затем инфлюэнсерша отрезала часть подола изделия, загнула несколько сантиметров юбки внутрь и прогладила утюгом. «По-моему, теперь это выглядит мило, и я определенно могу носить его», — высказалась девушка, продемонстрировав откорректированный наряд.

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Подписчики оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «Идеальное решение и идеальное воплощение идеи», «Ура, я только сегодня искала способ решить подобную проблему с платьем», — написали они.

В июле был раскрыт простой способ сузить широкие в талии джинсы без шитья. Так, юзерша продела пуговицу брюк в крайнюю шлевку (петля, через которую продевается ремень и к которой может крепиться что-либо) на поясе и застегнула джинсы привычным образом.

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    Екатерина Ештокина
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