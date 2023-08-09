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17:27, 9 августа 2023Россия

Стало известно о погибшей при взрыве в Сергиевом Посаде

Shot: женщина, пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде, умерла в больнице

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

Женщина, пострадавшая при взрыве на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, умерла в больнице. О погибшей стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, 45-летняя горожанка Наталья Никитина была доставлена в реанимацию с ожогами 100 процентов тела.

Врачи в Сергиевом Посаде пытаются спасти еще четырех пострадавших с такими же тяжелыми травмами.

До этого в Минздраве Московской области сообщили, что число пострадавших в Сергиевом Посаде выросло до 56.

ЧП в подмосковном Сергиевом Посаде произошло утром в среду, 9 августа. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, взрыв прогремел на складе пиротехники, который арендовала частная компания.

Глава региона также отметил, что завод, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике. Воробьев разъяснил, что там уже давно производят пиротехнику.

Следственный комитет России возбудил дело по статье 217 УК РФ («Нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») из-за взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

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    Анна Щербакова
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