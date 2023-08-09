Производство оптики на территории взорвавшегося завода под Москвой опровергли

Воробьев: завод в Сергиевом Посаде, где был взрыв, не имеет отношения к оптике

Завод в подмосковном Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике. Такое опровержение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

Глава региона пояснил, что на предприятии уже давно производят пиротехнику.

Воробьев также не подтвердил версию об атаке беспилотного летательного аппарата на Сергиев Посад.

До этого сообщалось, что после взрыва на городском предприятии извлекли из-под завалов трех человек.

По последним данным, при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 43 человека, 19 из них с травмами доставили в больницу.

О мощном взрыве в подмосковном Сергиеве Посаде стало известно в среду, 9 августа. Он прогремел на территории завода, эпицентром стал ангар с пиротехникой площадью 1600 квадратных метров, находящийся на территории предприятия.