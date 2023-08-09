Юмористка с ТНТ рассказала о выступлении на БДСМ-вечеринке

Российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Надя Джабраилова рассказала, что однажды выступала на вечеринке в стиле БДСМ. Об этом она заявила в шоу «50 вопросов», выпуск вышел во «ВКонтакте».

Джабраилова вспомнила об этом выступлении, отвечая на вопрос о корпоративах, которые оставили неприятные ощущения. «Передо мной в раздевалке трансвеститы переодевались. Я выступала рядом с клеткой, в которой женщина сидела», — вспомнила юмористка. Вместе с тем она добавила, что в происходящем было что-то веселое.

Ранее Джабраилова пожаловалась на настойчивого поклонника. Юмористка рассказала, что мужчина несколько раз отправлял ей цветы и предлагал общение, однако она ответила отказом.

Надя Джабраилова — юмористка из Челябинска. Участвовала в юмористическом проекте «Открытый микрофон» на ТНТ, позднее стала резиденткой «Женского стендапа». Бывшая жена комика Игоря Джабраилова.