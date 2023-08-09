Мировым ценам на еду предрекли рост

Bloomberg: новые требования ЕС к поставкам продовольствия приведут к росту цен

Согласно новым правилам Евросоюза (ЕС), ведущие мировые агрокомпании должны предоставлять доказательства, что зерновые культуры и другие виды продукции не были выращены на землях, где велась незаконная вырубка лесов. Это создаст дополнительные бюрократические издержки и в конечном счете приведет к росту цен на продукты питания, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Новые требования ЕС фактически запрещают ввоз на территорию стран-участниц продукции, которая была произведена с нарушением вышеуказанной нормы. Ужесточение контроля в области производства зерновых обусловлено стремлением соблюдать принципы охраны окружающей среды от незаконной вырубки лесов и других зеленых насаждений. Требование будет распространяться на широкий ассортимент продуктов, от мяса до пальмового масла, и должно помочь в борьбе с изменением климата и утратой биоразнообразия, пояснил представитель Еврокомиссии.

Законодательство о вырубке лесов, вступившее в силу 29 июня, дает поставщикам от полутора до двух лет на адаптацию к новым нормам. Их соблюдение потребует гораздо большего уровня прозрачности производственных цепочек, что станет для крупнейших поставщиков сложной и дорогостоящей задачей. Крупным торговым компаниям необходимо будет адаптироваться к изменившимся реалиям, чтобы не потерять доступ к важному европейскому рынку сбыта. Соблюдение новых мер повлечет за собой дополнительные расходы, посетовали в бразильском подразделении Cargill, являющейся одной из ведущих сельскохозяйственных компаний мира.

Против европейской инициативы уже выступили власти Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков кофе и соевых бобов. Министр сельского хозяйства латиноамериканской страны Карлос Фаваро поставил под сомнение соответствие новых правил ЕС нормам Всемирной торговой организации. Вместо соблюдения европейских правил он призвал местные компании наращивать продовольственные связи с партнерами по БРИКС, включая Россию.

В Кот-д'Ивуаре и Гане также скептически восприняли новую норму ЕС, заявив, что соблюдение мер неизбежно повлечет за собой увеличение себестоимости производства какао и другой продукции. Под угрозой удорожания может оказаться и говядина. Новые правила ЕС требуют отслеживать весь скот с места рождения животных вплоть до территории, на которой производился забой. Главная проблема заключается в том, что затраты по отслеживанию перемещений животных неизбежно лягут на конечных импортеров продукции, заключили эксперты.

Мировые цены на продовольствие перешли к росту сразу после вступления в силу новых требований ЕС. В июле индекс цен на продовольственные товары увеличился на 1,3 процента после трех месяцев снижения. Одними из главных причин стали аномальная жара в ряде стран Северного полушария и трудности с поставками после выхода России из зерновой сделки. Увеличение индекса становится новым риском для уровня продовольственной инфляции, которая по-прежнему остается высокой, заключили эксперты.