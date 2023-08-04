Аномальная жара увеличила мировые цены на еду

Мировые цены на продовольствие выросли в июле на 1,3 процента

Мировые цены на еду выросли на фоне аномальной жары и ограничений поставок. Об этом со ссылкой на отчет Организации Объединенных Наций (ООН) пишет Bloomberg.

Согласно документу, индекс цен на продовольственные товары вырос в июле на 1,3 процента. Он увеличился впервые за три месяца, после достижения в июне двухлетнего минимума.

На рост цен повлияли проблемы с поставками по всему миру. В июле Россия вышла из зерновой сделки, посредством которой на рынки поступали миллионы тонн зерна с Украины. Позднее крупнейший экспортер риса, Индия, запретила экспорт некоторых сортов этого основного продукта для снижения цен на внутреннем рынке. Влияют на стоимость продовольствия по всему миру и экстремальные погодные условия, которые ставят под вопрос урожай в Китае и Южной Европе.

После введения Индией запрета на поставки риса за рубеж индекс этого продукта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) достиг рекордного уровня с 2011 года. Это «вызывает серьезные опасения по поводу продовольственной безопасности у значительной части населения мира, особенно у наиболее бедных и тех, кто тратит большую долю своих доходов на покупку продуктов питания», — говорится в сообщении организации.

Хотя значение индекса цен на продовольственные товары остается существенно ниже рекорда, установленного в марте прошлого года, его увеличение становится новым риском для уровня продовольственной инфляции, которая остается высокой, отмечает агентство. Так, в Египте цены на еду продолжат расти стремительно, хотя в Кении и Бразилии рост начал замедляться или даже снижаться.

Еще одним заметно подорожавшим продуктом стало растительное масло, цены на него выросли на 12 процентов. По данным ФАО, рост был обусловлен слабыми перспективами производства пальмового масла и проблемами с урожаем в Северной Америке.

Ранее россиянам рассказали о резком росте стоимости оливкового масла. По данным аналитиков Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), с начала 2023 года средняя стоимость импортного оливкового масла из Италии, Греции, Турции и Туниса на российском рынке увеличилась на 40-50 процентов к уровню второй половины 2022-го. Эксперты связали такую динамику не только с ослаблением рубля, но и со снижением объемов урожая оливок в вышеперечисленных странах.