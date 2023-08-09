В российском городе пройдет фестиваль скандинавской ходьбы

Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Омске 13 августа

В Омске на «Зеленом острове» в воскресенье, 13 августа, пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Шагаем к долголетию». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Омской области.

На странице ведомства «ВКонтакте» уточнили, что таким образом в регионе отметят День физкультурника.

«В этом году организаторы предлагают 2 дистанции: массовую на 3 км, а для более подготовленных — 5 км», — указали в опубликованном посте.

Отмечается, что регистрация на фестиваль стартует с 10 часов утра, за час до официального начала мероприятия. Перед стартом организаторы проведут мастер-класс, в ходе которого всех желающих ознакомят с правильной техникой скандинавской ходьбы.

После финиша среди прошедших регистрацию жителей и гостей города проведут розыгрыш призов.

Ранее сообщалось, что Омске в 12 августа состоится фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest-2023», он будет проходить с 16:00 до 21:00. Как уточнили в Министерстве спорта Омской области, местом проведения запланированных в рамках фестиваля мероприятий станет Соборная площадь.