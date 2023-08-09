Путин подписал указ для недопущения дефолтов

Путин подписал указ о временном исполнении валютных госгарантий в рублях

Президент России Владимир Путин установил временный порядок исполнения госгарантий, предоставленных в иностранной валюте. Их смогут исполнять в рублях даже без согласия получателя средств. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке к проекту указа, вводимые меры направлены на недопущение технического дефолта при возникновении гарантийных случаев по госгарантиям.

Указом президента устанавливается, что исполнение обязательств по гарантиям России в иностранной валюте при согласии получателя будет проводиться в рублях. Их переведут на счет получателя или же на счет в российском банке, принадлежащий третьему лицу, которым должно быть только российское юридическое лицо.

Если согласие получать выплаты по госгарантиям в рублях получено не будет, их все равно исполнят в российской национальной валюте. Сделают это в случае отсутствия возможности провести выплаты в иностранной валюте. Согласно документу, средства перечислят на рублевый банковский счет, открытый по заявлению Минфина России на имя бенефициара в организации, выполняющей функции агента правительства по вопросам предоставления госгарантий. Сейчас такой организацией является ВЭБ.РФ.

Проект документа был опубликован в феврале 2023 года. В нем введение временного порядка также объяснялось текущей геополитической ситуацией, при которой возможности исполнения Россией госгарантий, сумма которых выражена в иностранной валюте, значительно ограничены.