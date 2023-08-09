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08:49, 9 августа 2023Россия

Стала известна причина взрыва газа в российской пятиэтажке

Причиной взрыва газа в Канске стало нарушение герметичности трубопровода

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Красноярского края»

Причиной взрыва газа в городе Канске Красноярского края стало нарушение герметичности трубопровода при проведении капитального ремонта. Об этом сообщает региональная прокуратура в Telegram.

Проведенная проверка выявила, что во время ремонта подрядчик не обеспечил герметичность трубопровода. Через 40 минут после подачи газа в систему произошло воспламенение накопленной смести в жилых помещениях и подъезде, пояснили в надзорном ведомстве.

4 августа в одной из канских пятиэтажек взорвался бытовой газ. Взрыв произошел на Каландарашвили. Ударной волной разрушило квартиры, расположенные на пяти этажах дома №19. По последним данным, за медицинской помощью обратились 14 человек, семь из них госпитализировали.

После случившегося власти Красноярского края ввели в Канске режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС в городе продолжает действовать, подчеркнули в прокуратуре.

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    Алан Босиков
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