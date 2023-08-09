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11:28, 9 августа 2023Интернет и СМИ

Гоблин ответил спутавшим его с Володарским журналистам

Блогер Пучков поиронизировал над журналистами, спутавшими его с Володарским

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, ответил журналистам, перепутавшим его с ушедшим из жизни актером дубляжа Леонидом Володарским. Пост об этом он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пучков опубликовал скриншот новости о Володарском из российского СМИ. В ее заголовке актера озвучки в скобках назвали Гоблином. «Профессиональные журналисты за работой», — поиронизировал блогер над ошибкой.

Кроме того, Пучков опубликовал в Telegram видео, в котором отреагировал на публикации, в которых его перепутали с Володарским «Дорогие друзья! Я жив и здоров! Не верьте идиотам от журналистики», — сказал Гоблин.

Ранее сообщалось, что из-за путаницы с Гоблином и Володарским возникла перепалка между телеведущей Ксенией Собчак и блогершей Надеждой Стрелец. Причиной послужил тот факт, что Стрелец в публикации в своем Telegram-канале заявила, что именно перевод фильмов Володарского впервые получил название «гоблинского». Собчак опровергла это утверждение и поиронизировала над блогершей. В свою очередь, Стрелец назвала утверждения оппонентки потоком сознания.

О том, что советский и российский радиоведущий, культовый актер озвучки и переводчик Леонид Володарский ушел из жизни, стало известно 8 августа. Ему было 73 года. По данным СМИ, предварительной причиной стала сердечная недостаточность.

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    Маргарита Щигарева
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