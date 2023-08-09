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08:42, 9 августа 2023Бывший СССР

В правящей партии Грузии объяснили трудности принятия закона о дезинформации

Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе: закон о клевете повлечет тяжелую реакцию
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости

Принятие закона о дезинформации повлечет тяжелую реакцию общества, как это уже происходило в Грузии ранее, заявил глава правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Тяжелая реакция может последовать за инициацией любого законопроекта, который будет противостоять лжи и клевете. Выйдут послы и скажут, что это "российский закон", и введут общество в заблуждение, как это было в прошлый раз», — объяснил он.

Весной 2023 года Кобахидзе заявил, что в весенних протестах в стране принимали участие иностранные агенты. Он отметил, что иноагенты «самолюстрировались» после начала митингов против закона о запрете их деятельности.

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    Алевтина Запольская
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