Американцы бросились в океан ради спасения от лесных пожаров

Гавайцы бросились в океан ради спасения от лесных пожаров

Гавайцы бросились в океан, чтобы спастись от лесных пожаров. О том, что жители американского штата решили укрыться от огня и дыма в воде, сообщает The Guardian.

Ураган «Дора», двигавшийся к югу на безопасном расстоянии от цепи островов, вызвал мощный ветер на острове Мауи. В результате пламя от лесных пожаров раздулось и поставило под угрозу жизни местных жителей. Власти приняли решение начать эвакуацию и временно закрыть школы.

Огонь повредил несколько построек, а ветер оставил без электричества 13 тысяч домохозяйств. В городе Лахайна береговая охрана спасла 12 человек, которые бросились в воду ради спасения. Погодные условия значительно усложнили тушение пожаров: из-за ветра у пожарных не вышло сбросить воду на горящие объекты. Сотрудники экстренных служб также не могли добраться до источников возгорания из-за заблокированных деревьями и линиями электропередач дорог.

Согласно прогнозам Национальной метеорологической службы США (NWS), начавшийся во вторник 8 августа ветер будет наблюдаться в течение среды и четверга, однако со временем ослабнет.

Ранее эксперты Национальной атмосферной и океанической администрации (NOAA) подсчитали ущерб, нанесенный США стихийными бедствиями. По их данным, за последнее время сумма ущерба значительно выросла.