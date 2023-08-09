Девушка подшутила над неприятной знакомой и оставила ее без ресниц до конца года

Пользовательница Reddit с ником Holl3yween поделилась историей о том, как во время учебы в старшей школе поиздевалась над девушкой, с которой у нее были очень плохие отношения. По словам рассказчице, из-за этого розыгрыша ее неприятная знакомая до конца года осталась без ресниц.

Автор поста вспомнила, что девушка, которая стала объектом ее шутки, плохо к ней относилась и иногда даже была злой по отношению к ней. Однажды она обратилась к героини истории и спросила, как ее сестра, у которой были от природы длинные и пышные ресницы, ухаживает за ними.

«Я сказала: "Знаешь, говорят, что если побрить ноги, то волосы на них вырастут гуще и длиннее? Так вот, она их просто выдернула. И они выросли снова. Густые, длинные и пышные», — ответила ей рассказчица.

В итоге девушка последовала совету, который получила от героини истории, и провела остаток учебного года без ресниц. «Я не чувствую себя виноватой», — заключила рассказчица..

В комментариях многие обратили внимание на то, что девушке, над которой подшутили, наверняка было очень больно, когда она вырывала ресницы. «Какой же высокий болевой порог у этой девочки!», «Я попыталась вырвать одну из любопытства. Я кричала от боли пять минут», — написали пользователи.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она заставила мужчину, обманувшего ее на свидании, сделать восковую депиляцию. Ее спутнику пришлось не только испытать неприятные ощущения, но и оплатить процедуру для двоих.